Mercato Udinese – Sirene turche per un big? Il punto attuale

Karol Linetty e Lovric
Il mercato in entrata è terminato ma quello in uscita non ancora: dalla Turchia potrebbero fare sul serio per Sandi Lovric
Lorenzo Focolari Redattore 

Nonostante abbia ricevuto ufficialmente la carica di vice capitano, Sandi Lovric è ancora disponibile sul mercato. Il centrocampista sloveno dell’Udinese che è giunto in Friuli nel 2022 e risulta essere il secondo più ‘anziano’ tra i giocatori attualmente in squadra dopo Padelli, ha visto un aumento della concorrenza nella sua posizione durante questa finestra di transfer.

Domenica, Runjaic lo ha fatto sedere in panchina, scegliendo di iniziare con Piotrowski e successivamente far entrare Zarraga. Ha interesse in Turchia e potrebbe trasferirsi lì, poiché il mercato è ancora aperto fino al 12 settembre.

