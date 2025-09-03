Mercato Udinese – Sirene turche per un big? Il punto attuale

Nonostante abbia ricevuto ufficialmente la carica di vice capitano, Sandi Lovric è ancora disponibile sul mercato. Il centrocampista sloveno dell’Udinese che è giunto in Friuli nel 2022 e risulta essere il secondo più ‘anziano’ tra i giocatori attualmente in squadra dopo Padelli, ha visto un aumento della concorrenza nella sua posizione durante questa finestra di transfer.