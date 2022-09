Mercato Udinese | Una big di Serie A piomba su Beto!

I Campioni d'Italia sono alla ricerca di un attaccante da affiancare a Giroud, ormai alle prese con una carta d'identità non più giovanissima. Oggi sono circolati diversi nomi di attaccanti, presumibilmente finiti in queste settimane sul taccuino di Maldini e Massara . i profili individuati riguardano centravanti giovani , di prospettiva, e con un senso spiccato del gol. Al momento, infatti, in cima alla lista dei desideri dei rossoneri ci sarebbe Hojlund, attaccante norvegese di 19 anni in forza all'Atalanta, con la quale ha già trovato la via del gol.

Il calciatore in questione è il portoghese Beto Betuncal, classe ’98 in forza proprio alla squadra di mister Sottil. Il 24enne portoghese rappresenta il prototipo dell’attaccante fisicamente prorompente, abile sul gioco aereo e nel fare reparto da solo. Tecnicamente è forse meno brillante di altri profili seguiti, ma certamente merita apprezzamenti e seguito. L’unico ostacolo da superare però sarebbe il prezzo. L’Udinese, che in questo momento momento non ha bisogno di precise plusvalenze, potrebbe sparare alto: almeno 35 milioni di euro per il cartellino di Beto, che invece nel 2021 costò ai friulani soltanto 10 milioni. Vedremo quindi quale sarà la volontà dei Campioni d'Italia, se affondare o meno il colpo per il bomber da 4 gol nelle ultime 3 giornate. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. Torna il mal di Brasile per Walace <<<