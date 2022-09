Mercato Udinese – Walace in partenza? Marino è pronto: caccia al sostituto

Il centrocampista è pronto per una nuova avventura. Da diverso tempo sta cercando una soluzione per poter tornare in patria: il punto

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato, ma nel frattempo arrivano diverse notizie fuori dai campi che potrebbero anche destabilizzare l'ambiente. Un giocatore è da diverso tempo che cerca di tornare nella sua patria, ma con il passare del tempo è diventato anche una risorsa molto importante per la squadra in cui gioca cioè l'Udinese. Il protagonista dell'articolo è il brasiliano Walace che in queste settimane si sta superando sotto il punto di vista delle prestazioni, ma sembra esserci un altro problema completamente slegato da quelli che si figurano sul campo.

Il centrocampista vorrebbe ritornare in patria non tanto per un problema sotto il punto di vista del gioco o dell'impiego, ma semplicemente perché tutta la sua famiglia si trova nel paese Carioca. La vita per il brasiliano non è delle più semplici a migliaia di kilometri da casa. Nel frattempo sembra reinserirsi una nuova società per poter acquistare le prestazioni del brasiliano. Stiamo parlando del Flamengo che già si era mosso nel corso di questo mercato ed a Gennaio potrebbe far ripartire una nuova offerta. Adesso la palla passa nelle mani del direttore Marino e soprattutto del giocatore che deve decidere cosa fare in ottica futura.

Il possibile sostituto

Al posto di Walace si aprirebbe una vera e propria caccia al sostituto. Sarà difficile sostituire un giocatore di questo calibro ed è il motivo per cui il direttore farà il possibile per poter rinviare il più possibile la cessione finale. Al suo posto, sennò, sono diversi i giocatori che potrebbero fare gola e soprattutto dire la loro in un campionato importante come quello italiano. A partire da una pista molto interessante come quella che porta all'ex Allan che non riesce più a trovare un posto da protagonista in Inghilterra e potrebbe rilanciarsi in Europa. Al momento non c'è trattativa, ma in caso di cessione è uno di quei nomi su cui ci si potrebbe affidare. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sulla squadra bianconera. Ecco le parole del direttore Marino <<<