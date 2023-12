News Udinese – Bijol si allungano i tempi: ecco quanto starà fuori

Dopo una serata storta come quella di ieri sera in quel di San Siro sarebbe bello ricevere delle notizie migliori di quella che vi stiamo per dare. Jaka Bijol non rientrerà sul campo da gioco per almeno i prossimi due mesi. Un'assenza davvero pesante per un team come l'Udinese che fa delle sue prestazioni un punto di forza.