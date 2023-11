Udinese – Bijol e Lovric volano agli Europei: i dettagli sul match

La nazionale slovena continua a volare e conquista ufficialmente il pass per i prossimi Europei. Ecco come sono andati Lovric e Jaka Bijol

La Slovenia grazie al duro lavoro conquista un incredibile traguardo. La squadra con la vittoria contro il Kazakistan di ieri sera, ha conquistato ufficialmente il pass per Euro 2024. L'Europeo che si giocherà in Germania nel corso della prossima estate è un vero e proprio successo per la nazionale che si trova ai confini con il nostro paese.