News Udinese – Da Jaka Bijol a Ilja Nestorovski: il punto sui nazionali

Il team si gode questa ultima settimana di pausa e poi tutti sul campo. Ecco, però, come si comporta chi è impegnato con la nazionale

Il team guidato da Andrea Sottil si gode ancora una settimana di pausa prima di iniziare una seconda preparazione per questa seconda parte di campionato. Bisogna lavorare tanto e non si può deludere nessuno, solo in questo modo la squadra avrà la possibilità di continuare a sorprendere tutti. I prossimi impegni saranno complicati, visto che alla ripresa ci saranno tre squadre che hanno concluso il 2022 in ottimo modo, stiamo parlando dell'Empoli di Zanetti, dei bianconeri di Max Allegri e del Bologna di Thiago Motta. Nel frattempo alcuni giocatori stanno lavorando anche con le nazionali, ecco il punto su tutti i talenti impegnati nelle amichevoli.

Il primo ad essere sceso in campo (in ordine cronologico) è Jaka Bijolche come detto anche in altri articoli, non è solo il perno centrale dell'Udinese ma anche della nazionale slovena. La sua è stata una buona prova, visto che contro il Montenegro è arrivata una vittoria per uno a zero e di conseguenza un buon clean sheet. Sicuramente va fatto notare il rigore parato dal portiere sloveno nel finale di gara che ha regalato una vittoria affascinante al bianconero. Non è sceso sul campo da gioco l'latro sloveno: Sandi Lovric. Al suo posto, però, ha giocato Nestorovski ed ecco come è andata per la sua Macedonia.

Il ritorno in nazionale — Dopo la fantastica parentesi con l'Italia, la nazionale macedone non è più riuscita a confermarsi ad alti livelli. Si parla di una squadra che ha ancora tantissimo da lavorare e che probabilmente non raggiungerà più un momento di così elevata caratura. Ieri è arrivata una prova incolore e di conseguenza una sconfitta contro l'Azerbaijan. Per Nesto ben quarantacinque minuti sul campo da gioco in cui non è riuscito ad entrare nel tabellino dei marcatori. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul calendario bianconero. Ecco tutte le date sulla futura ripresa <<<