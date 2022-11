Notizie Udinese – Bijol e Lovric protagonisti in nazionale: il punto

Il team bianconero si gode questo periodo di vacanza. Non vale per tutti, visto che Bijol e Lovric sono protagonisti con la propria nazionale

I bianconeri si godono a pieno questo piccolo e meritato periodo di vacanza. Le ferie valgono per la maggior parte della rosa, ma non per tutti visto che la Slovenia ha convocato entrambi i giocatori presenti in rosa. Il primo è il difensore centrale Jaka Bijol che non vede l'ora di rendersi protagonista sul campo. Il secondo, invece, è Sandi Lovricfulcro del centrocampo bianconero in questo inizio di stagione. L'altro ieri è andata in scena la loro amichevole, visto che non saranno presenti ai prossimi mondiali in Qatar che inizieranno domani. Andiamo a vedere come si sono comportati nel corso della precedente amichevole.

Il match di giovedì sera era contro la Romania e si trattava di una partita molto interessante e di un test match di assoluto livello. Alla fine la squadra slovena è riuscita a portare a casa una vittoria di spessore. Il successo è arrivato in una partita che è terminata per 2 reti a uno in favore della nazione confinante con l'Italia. Le reti sono state messe a segno da Sesko del Salisburgo (promesso sposo del R.B. Lipsia) e Sporar che milita nel Panathinaikos. In campo per tutti e novanta i minuti Bijol che si conferma sempre di più un punto fermo non solo nel club, ma anche in nazionale. Lovric, invece, è partito titolare ma è stato sostituito alla fine della prima frazione.

Il prossimo incontro — Domani la Slovenia scenderà ancora in campo e sarà un altro test importante per i due ragazzi di mister Andrea Sottil. La partita in programma è contro il Montenegro e sicuramente bisognerà dare tutto per portare a casa un'altra vittoria prestigiosa.