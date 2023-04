Bologna-Udinese / Jaka Bijol non ci sta: “Dovevamo fare molto meglio”

Il difensore centrale Jaka Bijol ha detto la sua al termine dell'incontro di ieri pomeriggio tra il Bologna e l'Udinese di Andrea Sottil. Un match che è iniziato molto male ed è anche continuato peggio. Il terzo gol preso al cinquantesimo minuto ha chiuso virtualmente ed anche sul campo la partita, visto che da quel momento i bianconeri non sono più riusciti a rialzarsi. A dire la sua e fare il punto anche in vista dei prossimi incontri di questo torneo ci ha pensato (come detto in precedenza) uno dei calciatori più importanti per il tecnico. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a leggere le dichiarazioni dello sloveno Bijol.