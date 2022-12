Notizie Udinese | Bijol: “Osimhen è l’attaccante più forte in Serie A”

Il centrale sloveno ha parlato dei suoi primi mesi in bianconero, analizzando un po'il suo percorso nel massimo campionato italiano

Redazione

La squadra bianconera sta lavorando intensamente per preparare nel miglior modo possibile anche la seconda parte di stagione. Sicuramente non sarà semplice mettere in difficoltà tutte le big del nostro campionato, ma l'idea è quella di provare a dare filo da torcere a tutte le società per conquistare un posto in Europa. Le prime amichevoli giocate danno la dimostrazione che la squadra c'è e che quello di inizio stagione non è stato un semplice momento di forma. Proprio contro il West Ham, uno dei migliori è stato Jaka Bijol, autentica scoperta del mercato estivo. Il centrale sloveno è già un punto fermo della retroguardia bianconera e le sue prestazioni attirano le attenzioni dei grandi club.

Il giocatore ha risposto a tre domande fattegli della pagina social Chiamarsi Bomber. Queste le sue parole: "Il gol contro l'Inter è stato il mio primo in Serie A, di fronte ai nostri tifosi, nel nostro stadio. E' stato qualcosa di speciale per me, spero di poter aiutare la squadra ancora di più".

Le parole di Bijol — Il centrale sloveno infine ha parlato del suo ambientamento e dell'avversario più difficile affrontato fin ora: "Ho avuto diversi problemi nell'ultima partita con il Napoli. Credo che Osimhen sia l'attaccante più forte, è veloce e sa bene come muoversi. Ho iniziato a giocare da centrocampista, ma ora sono completamente concentrato sul mio ruolo di difensore". Cambiando rapidamente discorso non perdere le ultime sul mercato in entrata. Martins è sbarcato in Europa <<<