News Udinese – Bijol perno fisso anche in nazionale / Ecco come è andata

Il difensore centrale Jaka Bijol non sta sorprendendo solo con la squadra di club, ma anche con la sua nazionale. Il punto sulla prestazione

Il difensore centrale Jaka Bijol sta continuando a giocare in maniera eccelsa. Arrivato la scorsa estate dal Cska di Mosca, in pochissimo tempo è riuscito a prendere consapevolezza delle sue qualità e soprattutto una maglia da titolare all'interno dell'Udinese. Sono bastate tre partite per diventare uno degli insostituibili all'interno del team di Andrea Sottil. Il giocare sempre in un club nella parte sinistra della classifica ha portato diversi vantaggi. Il primo è sicuramente un aumento incredibile del suo valore di mercato. Il secondo, invece, gli ha permesso di diventare un punto di riferimento anche all'interno della sua nazione. Andiamo a vedere come Jaka si è comportato ieri con la sua Slovenia.

L'ex Cska è partito titolare contro il Kazakistan ed ha giocato una partita di assoluto spessore, visto che sono arrivati i tre punti fondamentali per poter raggiungere la qualificazione al prossimo campionato europeo. Bijol si è comportato bene sin dai primi istanti di gara ed anche grazie alla sua prestazione è arrivata una vittoria che potrebbe essere fondamentale ai fini dell'ottenimento dei primi due posti nel girone. Se Jaka è oramai un perno fisso, non possiamo dire la stessa cosa per l'altro calciatore sloveno che veste la maglia dei friulani.

La prestazione di Lovric — Il centrocampista Sandi Lovric è subentrato solo negli ultimi venti minuti in un match decisivo e carico di tensione. Dopo il suo ingresso in campo, però, è arrivata la rete della vittoria. Un buon traguardo che potrebbe permetterli di ottenere una maglia da titolare anche in vista dei prossimi appuntamenti con la sua nazionale.