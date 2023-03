News Udinese – Bijol e Silvestri da urlo / Sono pronti al salto di qualità

Il difensore sloveno e l'estremo difensore italiano sono senza ombra di dubbio i due MVP dello scorso incontro di campionato. Contro l'Atalanta se si è riusciti a portare a casa un punto in classifica (importantissimo non solo per il morale, ma anche per avvicinarsi alla zona Conference League) è per gran parte merito di questi due giocatori. La prestazione sia in singolo che in coppia è una delle migliori che abbiamo ammirato nel corso di questa stagione, visto anche che l'Atalanta è comunque il terzo miglior attacco del nostro campionato. Si parla di un team di altissimo bagaglio tecnico soprattutto in attacco.

Acquisto perfetto

Quello di Bijol è l'ennesimo acquisto perfetto di un team come l'Udinese. La squadra non ha sbagliato assolutamente nulla sul mercato ed infatti si gode l'ennesimo piccolo capolavoro, visto che per prelevare adesso Jaka ci vogliono almeno il triplo dei soldi spesi lo scorso luglio. Le sue prestazioni sono sempre in grande crescita e non è un caso che abbia scalzato in pochissimo tempo un titolare come Bram Nuytinck.