Udinese – Bijol senza freni / Le dichiarazioni al termine del match

Le dichiarazioni

"Siamo dispiaciuti per non essere riusciti a segnare". Jaka ha poi continuato: "Voglio aiutare i nuovi arrivati, difficile per loro integrarsi in un campionato. Ricordo anche che quest'anno abbiamo cambiato un sacco di cose". Inoltre ha aggiunto che i giovanissimi stanno sorprendendo soprattutto se si pensa che giocano a Udine da sole due partite di campionato, ma che c'è ancora tanto da migliorare all'interno del team.