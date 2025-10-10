Udinese – Bilancio alla sosta: la top 5 dei bianconeri! L’analisi attuale

Arrivati alla sosta nazionali con sei giornate di campionato sulle spalle ecco la lista dei top 5 bianconeri

Lorenzo Focolari Redattore 10 ottobre - 15:23

L'Udinese di Runjaic si trova a metà classifica dopo le prime sei giornate di Serie A. I friulani, con otto punti, sei gol segnati e nove subiti, occupano l'undicesima posizione insieme al Cagliari. I risultati sono bilanciati: due vittorie, due pareggi e due sconfitte per la squadra bianconera. In un'ottica di rendimento sul campo si sono fatte notare alcune sorprese come Davis, che è diventato un titolare fisso in attacco, e Atta, uno dei giovani talenti più in evidenza tra i centrocampisti della squadra. Arrivati alla seconda pausa per le nazionali, è opportuno iniziare a fare i primi bilanci e, limitandosi ai giocatori con almeno 4 partite giocate, ecco i cinque migliori bianconeri per rendimento.

L'attaccante Davis si distingue come il friulano con più presenze L'inglese ha preso il posto di Lucca e sta ripagando la fiducia con due reti e un assist. Al secondo posto si trova il difensore Kristensen, attualmente infortunato. Il danese è una delle sorprese del campionato e prima di fermarsi per un infortunio al bicipite femorale ha dimostrato di saper segnare.

Tra le rivelazioni dei centrocampisti di Serie A spicca Atta. Il francese del 2003 ha un gol significativo realizzato a San Siro contro l'Inter. Al quarto posto c'è il difensore Solet. È stato lui a fornire l'assist nell'ultima partita contro il Cagliari per il gol del pareggio di Kabasele. Infine, in quinta posizione troviamo un altro difensore, Zemura. Ha giocato cinque partite e continua ad alternarsi con Kamara. Le ultime di mercato:Pafundi ai saluti? Il futuro del Golden Boy è scritto <<<