Udinese – Genoa / I giocatori, in coro, nel post partita: “Siamo delusi…”

La squadra bianconera non è riuscita a trovare la vittoria nel giorno in cui si sono festeggiati i suoi anni. Ecco le parole dei giocatori

Si conclude la quattordicesima giornata di Serie A. Anche oggi l'Udinese non riesce a trovare i tre punti , nonostante abbia giocato un match positivo. Tutta la squadra ha giocato e cercato di ottenere i tre punti, ma alla fine non c'è stata l'occasione per poter festeggiare assieme ai tifosi, anche i tre punti. Nel post partita non sono mancate le dichiarazioni dei giocatori , che hanno analizzato al meglio questo incontro. Andiamo ad ascoltare le loro parole e i loro obiettivi per i match successivi.

"Una partita particolare, si sono difesi molto e molto bene. Dobbiamo scrollarci di dosso un po' di paure e pensieri poco positivi, perché questo non ci aiuta a esprimerci al 100%. Secondo me, si può uscire da questa situazione con molta tranquillità e serenità, lavorando tutti i giorni. La situazione ad Udine e nella società Udinese è molto tranquilla, dobbiamo stare sereni e uscire da questo momento un po' così. Dispiace per i tifosi, oggi era una giornata perfetta per vincere, sia per la situazione ambientale che per la classifica. I tre punti avrebbero dato un grande slancio. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di far felici i tifosi."