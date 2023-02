Notizie Udinese / Bisogna cambiare rotta: si valuta un nuovo ritiro

Dopo il ko di Torino, la società riflette su un eventuale anticipo del ritiro in vista del Sassuolo. Gara che non si può sbagliare

Altro stop importante per l'Udinese in ottica Europa. La squadra di Andrea Sottilnon va oltre l'1-0 siglato a inizio ripresa da Karamoh e dimostra ancora una volta la poca maturità acquisita. Primo temo sottotono, dettato da un atteggiamento remissivo che sin dai primi minuti ha pregiudicato il risultato. Il gol poi, arriva dall'ennesima disattenzione difensiva che rimanda agli spettri già visti con Juventus e Bologna. Come in quell'occasione ora la società valuta di prendere provvedimenti, per invertire di nuovo la rotta.

Udinese bocciata, stavolta, anche dal suo allenatore e, dopo aver lasciato il settimo posto al Torino ed essere stata raggiunta in classifica dal Bologna, potrebbe starci un nuovo momento di riflessione. Ieri a caldo non tirava aria di ritiro ma, secondo il Messaggero Veneto, non è da escludere la possibilità che la società chieda alla squadra di anticipare il ritrovo pre-partita in vista del Sassuolo. Forse è di nuovo tempo di cercare assieme concentrazione e soprattutto motivazione.

Il pensiero di Sottil — Per puntare ai piani alti c'è bisogno di un qualcosa in più. Questo potrebbe essere individuato nella personalità. Queste le parole di Sottil in conferenza: "Oggi mi riferivo a tutti, serve sia coraggio che personalità. Questa squadra ha dimostrato di avere queste doti ed oggi dovevamo essere più presenti sotto tutti i punti di vista e nelle situazioni di gioco. All'interno di questa squadra ci sono giocatori di grande tecnica ed anche grande personalità. Tutto questo va messo sul campo da gioco".