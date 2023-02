Torino-Udinese / Le dichiarazioni di Sottil: “Complimenti al Torino”

Il team guidato da Sottil esce sconfitto dallo stadio Olimpico Grande Torino. Non perdere tutte le dichiarazioni del tecnico dopo il match

Si è da pochi minuti conclusa la partita tra l'Udinese di Andrea Sottil e il Torino di Ivan Juric. Non perdere tutte le dichiarazioni del tecnico bianconero che commenta nel migliore dei modi questa sconfitta. Un match che sicuramente non fa bene alla società e soprattutto mette i bianconeri fuori dalla zona Europa. Adesso bisogna sicuramente invertire marcia. Non perdiamo altro tempo e partiamo con l'intervista: