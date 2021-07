News Udinese – Rinnovata la partnership con Bluenergy

L'Udinese ha rinnovato la partnership con Bluenergy Group all'insegna della sostenibilità ambientale: il comunicato

'' Bluenergy Group , azienda di riferimento nel Nord Italia per la fornitura di luce, gas e servizi, e Udinese Calcio rinnovano la partnership per il quinto anno consecutivo, portando avanti l’impegno congiunto all’insegna della sostenibilità ambientale. Anche per il prossimo campionato di Serie A 2021-22, Bluenergy sarà Back Jersey Sponsor della squadra bianconera. Perciò il logo della multiutility sarà quindi ben visibile sul retro delle divise dei giocatori. Bluenergy sarà anche Energy Partner , attraverso la fornitura di gas e luce alla Dacia Arena. La lunga e proficua collaborazione tra le aziende nasce dall’importanza che entrambe rivolgono all’impegno verso la sostenibilità e il supporto al territorio. Proprio nell’ambito della sostenibilità le due società udinesi hanno iniziato un cammino volto a rendere le proprie attività sempre più green. In quest’ottica, lo stadio continuerà ad essere alimentato con forniture di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate e gas con emissioni compensate. Compensazione possibile grazie alla collaborazione con Carbonsink, società di consulenza che supporta le aziende del mercato italiano nella gestione delle emissioni di anidride carbonica. Grazie alle forniture green, nell’ultimo anno, sono state 1530,14 le tonnellate di emissioni di CO2 risparmiate''.

''Bluenergy, ormai, è parte integrante della nostra famiglia per il quinto anno consecutivo. Si conferma nostro back jersey sponsor e, non solo. Infatti, ha sposato a 360 gradi la nostra vision aziendale e i nostri valori, per questo ci tengo sempre a sottolineare l’impegno comune verso la sostenibilità ambientale, in cui, come Club, crediamo fermamente. Continueremo a sviluppare un percorso in ottica green, che già nelle ultime stagioni ha visto ridurre in maniera notevole l'impatto ambientale di una Dacia Arena sempre più CO2 free. Inoltre, sicuramente non ci dimentichiamo delle molteplici attività realizzate in favore dei tifosi bianconeri che quest'anno, vista l'apertura degli stadi già ad agosto, verranno amplificate con l'auspicio che possano coinvolgere il più possibile gli appassionati di calcio e dell'Udinese che sosterranno la squadra alla Dacia Arena''.