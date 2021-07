Calciomercato Udinese – In arrivo un doppio colpo dal Crotone?

I bianconeri sono al lavoro per migliorare la rosa. Dal Crotone potrebbero arrivare due nuovi rinforzi: la situazione

Redazione

Il calciomercato dell'Udinese entra nel vivo. La società vuole regalare a Luca Gotti rinforzi importanti in vista della prossima stagione. L'obiettivo è quello di terminare il campionato tra le prime dieci in classifica. Tuttavia, non sarà un'estate facile per i dirigenti friulani visto che dovranno trovare i sostituti di Juan Musso e Rodrigo De Paul. Il primo è stato ceduto all'Atalanta per venti milioni di euro, mentre il secondo è ad un passo dall'Atletico Madrid, manca solo l'ufficialità (prevista dopo la fine della Copa America). Marino cercherà innesti importanti. Secondo il Corriere dello Sport, i bianconeri stanno lavorando ad un doppio colpo in arrivo dal Crotone. Ma vediamo i dettagli.

Simy e Messias

L'Udinese è molto interessata a due delle vere rivelazioni dello scorso campionato di Serie A: Nwanko Simy e Junior Messias, entrambi in forza al Crotone. Il primo è stato il capocannoniere della squadra con venti gol in trentotto presenze, mentre il secondo oltre a realizzare svariate reti ed assist, ha incantato tutti con la sua qualità e tecnica. Il costo del loro cartellino non è elevato e la società bianconera è molto interessata. Tuttavia, ci sarà da battere la concorrenza di altre squadre italiane, come Torino, Genoa, ma soprattutto Fiorentina. In particolare, il club viola ha messo gli occhi sul brasiliano che piace tantissimo al neo tecnico Vincenzo Italiano. Ma vediamo anche gli altri profili sondati da Marino.

Altri obiettivi

Per rinforzare il reparto offensivo i bianconeri stanno seguendo anche Gianluca Caprari e Christian Kouamé. Il primo è tornato alla Sampdoria dopo una buona stagione in prestito al Benevento, mentre il secondo vorrebbe lasciare Firenze per trovare più spazio. A centrocampo occhi su Robin Quaison del Mainz e Jasmin Kurtic del Parma. Più difficili le piste Knezevic e Longstaff. Nel frattempo, i friulani sono interessati ad un esterno biancoceleste. Ecco chi è.