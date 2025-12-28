News Udinese – Arbitro da bocciare? I voti su Colombo

L’arbitro ha gestito in modo altalenante il match e i voti dei giornali sono abbastanza contraddittori tra loro

Non si può definire convincente la conduzione della gara da parte dell'arbitro Colombo durante il match Udinese-Lazio. Ecco come l’ha valutata la stampa nazionale.

GAZZETTA DELLO SPORT 5,5 — Le decisioni in area sono corrette ma semplici (riguardo a Cataldi e Gila). Crea confusione con una gestione poco chiara dei cartellini. In merito al gol di Davis, non si riconosce l'immediatezza. Ecco perché il Var non interviene. L’attaccante tocca involontariamente con il braccio, poi sviluppa l'azione del gol. Rimangono incerti i criteri relativi all'immediatezza, il cui intervallo di tempo non è definito. Quanto tempo deve passare affinché un tocco di braccio prima del gol diventi punibile?

CORRIERE DELLO SPORT 4,5 — Prestazione piena di ombre per Colombo, che si dimostra decisamente meno esperto rispetto all'arbitro di Supercoppa: la Lazio reclama per un doppio fallo di mano sul punteggio di 1-1. La gestione disciplinare è stata completamente errata.

L’azione che porta all'1-1 inizia con un tocco di Palma col braccio sinistro, che però è posizionato dietro la schiena (non punibile). Poi, sul tiro di Zaniolo, Davis colpisce la palla con il braccio destro, recupera, dribbla due avversari e mette a segno (sono passati 9 secondi): cosa significa immediata? Non esiste una regola precisa in termini di tempo (dopo il gol di Ibra a Firenze si affermò che il fattore spazio-tempo doveva essere breve), però è ugualmente vero che Davis ottiene un vantaggio da questo tocco con il braccio, tira e segna. Interpretando il concetto di immediatezza (poiché è lui a segnare) e seguendo le regole del calcio, il gol dovrebbe essere annullato, dato che il braccio di per sé non comporta un fallo (in area Udinese, avreste concesso un rigore? ).

NO RIGORE

Il contatto tra Cataldi e Davis (il sinistro che tocca il destro) è leggero. Marusic giace a terra nell'area dell’Udinese: scivola un po’ sul pallone, ma la spinta di Kamara non è decisiva. Dopo un cross di Kamara, Gila colpisce di testa e con la coscia sinistra, senza tocco col braccio sinistro.

DISCIPLINARE

La gestione disciplinare è stata errata: se i falli di Zaniolo (su Cataldi) e Cataldi (su Piotrowski) portano a cartellini gialli (e non dovrebbero, poiché sono fouls normali e non possono essere considerati Spa dato che siamo a 70 metri dalle porte), mancano comunque sanzioni per Gila, Karlstrom e Cancellieri.

TUTTOSPORT 6 — Buona posizione e interazione con i giocatori. Perde qualche cartellino giallo e fallo nella seconda metà del match, ma riesce a interpretare bene l'azione del gol del pareggio bianconero.

