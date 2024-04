Bologna-Udinese / Parla Cannavaro: “Dobbiamo sapere dove siamo…”

Il Bologna e l'Udinese proprio in queste ore hanno fatto il punto in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco le parole del mister

Le parole di Cannavaro

"Sicuramente dobbiamo sapere dove siamo, perché questa è una classifica che non piace a nessuno e che ci obbliga a dover dare quel qualcosa in più. Dobbiamo avere rispetto per la società, per i tifosi e per tutto quello che gira intorno a noi. Ci tocca dare sempre di più e migliorare".