Udinese-Bologna | Davis dal primo minuto? Il punto sul bomber inglese

Il Bologna e l'Udinese continuano a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La società rossoblù non vede l'ora di dire la sua sul campo da gioco, ma logicamente deve fare anche i celebri conti con l'oste. La vera notizia riguarda il recupero del centravanti inglese Keinan Davis .

Il bomber non vede l'ora di tornare con continuità sul campo e proprio per questo motivo vuole essere titolare sotto tutti i punti di vista. Nel corso di questa pausa nazionali ha lavorato molto e sembra essere pronto per tornare titolare.