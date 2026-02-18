L'Udinese e il Bologna si avvicinano a grandi passi al prossimo incontro di campionato. Una sfida decisamente importante per una squadra che deve fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Due sconfitte arrivate nel corso dell'ultimo periodo e questo lunedì vediamo dove si potrà vedere la sfida di campionato tra due club storici del nostro campionato.
Bologna-Udinese | Dove vedere la sfida? Streaming e diretta del match
Il match tra l'Udinese e il Bologna si avvicina di minuto in minuto. La squadra bianconera ha grande voglia di fare la differenza sul campo
Il match sarà in diretta sia su DAZN che su Sky Sport a partire dalle ore 20:45 di questo lunedì. Non dimentichiamo anche che si potrà seguire la diretta testuale dell'incontro direttamente su MondoUdinese.it. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Il Napoli vuole Solet? Tutti i dettagli <<<
