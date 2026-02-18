Il bomber Marcio Amoroso ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ecco alcuni estratti di alcune dichiarazioni importanti che fanno luce sulla sua esperienza all'Udinese.
mondoudinese udinese news udinese Ex Udinese – Parla Amoroso: “Ecco quanti gol farei oggi in Serie A…”
udinese
Ex Udinese – Parla Amoroso: “Ecco quanti gol farei oggi in Serie A…”
Un punto di riferimento per la squadra bianconera nel corso delle passate stagioni, ecco le dichiarazioni del bomber Amoroso sul suo passato
"L'Udinese è stato il mio primo amore e devo ringraziare Gino Pozzo, visto che grazie a lui sono riuscito a diventare un centravanti di livello europeo. Ad Udine si è visto il miglior Amoroso, ma all'inizio della mia esperienza me ne volevo andare, faceva troppo freddo. La Serie A adesso? Con i giusti compagni farei anche 30 gol". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Nuovo bomber per i bianconeri, pronti 10 milioni <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA