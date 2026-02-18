Ex Udinese – Parla Amoroso: “Ecco quanti gol farei oggi in Serie A…”

Il bomber Marcio Amoroso ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ecco alcuni estratti di alcune dichiarazioni importanti che fanno luce sulla sua esperienza all'Udinese.

"L'Udinese è stato il mio primo amore e devo ringraziare Gino Pozzo, visto che grazie a lui sono riuscito a diventare un centravanti di livello europeo. Ad Udine si è visto il miglior Amoroso, ma all'inizio della mia esperienza me ne volevo andare, faceva troppo freddo. La Serie A adesso? Con i giusti compagni farei anche 30 gol".