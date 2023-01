Sampdoria-Udinese / Le formazioni ufficiali: fuori Pereyra, c’è Samardzic

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Non perdere tutte le ultime sulla formazione ufficiale della squadra

Oggi il team bianconero torna sul campo da gioco. La squadra non vede l'ora di vincere il primo incontro di questa seconda parte di stagione e di conseguenza la partita di questo pomeriggio vale tantissimo sotto tutti i punti di vista. Andrea Sottil e Dejan Stankovic hanno fatto le loro scelte e deciso chi scenderà sul campo da gioco tra meno di un'ora. Tutti i ballottaggi sono stati risolti ed ora bisogna solamente sedersi comodi e godersi lo spettacolo dal divano di casa propria. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutte le decisioni prese dai tecnici che hanno intenzione di fare la differenza e portare a casa i tre punti finali. Le formazioni ufficiali di Udinese e Sampdoria.

Le scelte dei due tecnici

Sottil sorprende ancora e manda in panchina il Tucu Pereyra. Dal '1 c'è Ehizibue che ha una grande chance per dimostrare il suo valore. Novità anche a centrocampo con Samardzic e Arslan al posto di Lovric e Makengo. Deulofeu pronto a subentrare a gara in corso. Nella Samp, invece, Sabiri parte titolare alle spalle della coppia formata da Gabbiadini e Lammers. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime news che arrivano dal mercato. Il bomber è al centro dei richiami delle migliori società europee. Ecco tutte le squadre interessate al miglior marcatore dell'Udinese.Dove potrebbe andare a finire il portoghese Beto <<<