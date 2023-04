Bologna-Udinese / Le formazioni ufficiali: Success è out, dentro Thauvin

Adesso non c'è più niente da attendere e si comincia a fare sul serio. Mancano undici incontri alla fine del campionato e l'Udinese vuole continuare a sognare un piazzamento in Europa. La Conference League, al momento, è distante ma non ancora abbastanza per dare tutto per perso. Oggi si attende una partita davvero difficile contro una squadra in ottima forma come i rossblù. Per poter mettere in difficoltà la società emiliana servirà una grandissima prova sotto tutti i punti di vista. Non perdiamoci in chiacchere ed andiamo a vedere le scelte fatte dai due tecnici per l'incontro che inizierà alle 12 e 30. Ecco le formazioni ufficiali del match tra il Bologna di Thiago Motta e l'Udinese di Andrea Sottil.