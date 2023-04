News Udinese – Sottil ha deciso / Dal primo minuto la coppia Success-Beto

Il tecnico bianconero è pronto per il prossimo incontro di campionato. Non perdere le ultime sul possibile attacco titolare della squadra

Redazione

L'Udinese tornerà oggi (dopo due settimane) a farsi valere sul campo da gioco. Stiamo parlando di una società che ha grande voglia di lavorare in vista dei prossimi incontri e soprattutto di mettersi in mostra, anche perché al momento c'è ancora un obiettivo vivissimo: la Conference League. un piazzamento europeo manca ai bianconero da tanto, troppo tempo e proprio per questo motivo ci si aspetta un'impresa nel corso del prossimo incontro di campionato in quel di Bologna. Nel frattempo il tecnico ha scelto anche oggi il tandem d'attacco. In una situazione come questa, serve poter fare affidamento su dei giocatori pronti e che ad oggi si sono rivelati in un ottimo stato di forma.

Da una parte ci sarà il bomber portoghese Beto. Un titolarissimo per Andrea Sottil. Il calciatore ex Portimonense, dopo un inizio di stagione difficile e con pochi spazi adesso si è ripreso la maglia da titolare e non ha nessuna intenzione di lasciarla andare via. Al suo fianco ci sarà Isaac Success che da un mese a questa parte ha vinto tutti i ballottaggi contro Florian Thauvin. L'x Watford sta vivendo un periodo di forma ai limiti del clamoroso e di conseguenza è quasi impossibile poterlo mettere fuori dai giochi o farlo partire dalla panchina.

Il riscatto — In cerca del riscatto, invece, c'è proprio il trequartista francese citato in precedenza. Sicuramente per lui ci sarà spazio nella seconda frazione di gioco ed è arrivato il momento di mettersi in mostra. Oggi, di conseguenza, ci si aspetta molto anche da Thauvin visto che da quando è arrivato in bianconero non è riuscito ancora a fare la differenza come avrebbe voluto. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema partita. Ecco tutte le decisioni che potrebbero prendere i due tecnici in vista del match di questo pomeriggio. Le probabili formazioni <<<