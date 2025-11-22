Udinese-Bologna | Parla Okoye: “Oggi vogliamo fare punti…”

La sfida tra il Bologna e l'Udinese è alle porte, con la squadra bianconera che non vede l'ora di mettere a referto una prestazione di primissimo livello e fermare un team che con una vittoria raggiungerebbe il primo posto in classifica. Poco prima del fischio d'inizio ha fatto il punto un estremo difensore importante come Maduka Okoye.

"Oggi abbiamo un solo obiettivo: fare punti. La partita contro il Bologna la ricordo molto bene, perché il mio esordio in Serie A è stato proprio in questo stadio contro i rossoblù. Io sono pronto e voglio fare bene, per questo non posso fare altro che ringraziare tutti". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Atta scrive il suo futuro: ecco le parole del francese <<<