Bologna – Udinese / Le parole di Cioffi: “Success ha qualità da big…”

Il team bianconero continua a giocare un ottimo calcio, ma oggi non arrivano i tre punti. Le parole del tecnico toscano

Il team bianconero continua a giocare il suo calcio e sorprende quasi tutte le società della massima serie. Oggi è stato giocato un match molto interessante ed anche una società in forma come il Bologna è andata in apnea per la maggior parte del tempo. Solo qualche errore individuale (che deve essere limato) ha permesso alla società felsinea di pareggiare. La strada intrapresa è sicuramente quella giusta e bisogna continuare a lavorare per poter trovare la continuità nei risultati. Intanto non perdere le parole del mister Gabriele Cioffi al termine dell'incontro. Dichiarazioni importanti.