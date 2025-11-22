Udinese 0-3 Bologna | Le parole di Runjaic: “Abbiamo regalato la partita”

Il Bologna e l'Udinese hanno dato il massimo sul campo da gioco, ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri

Nicola Badursi 22 novembre - 17:43

Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra i bianconeri di mister Kosta Runjaic e i rossoblù del Bologna. Alla fine del match ha fatto il punto proprio il coach della squadra del Friuli Venezia Giulia. Ecco le sue parole.

Kabasele ha parlato di match regalato — "Ha pienamente ragione Christian Kabasele. Oggi abbiamo fatto dei regali di natale anticipati ed onestamente mi aspettavo più cattiveria in fase offensiva che ci avrebbe potuto portare in vantaggio alla fine del primo tempo. Era evidente che chi metteva a referto la prima rete avrebbe dominato e condotto la gara. Noi dopo l'errore di Solet non dovevamo continuare a commettere errori come quello che ha portato al 2-0".

Preoccupano più i gol subiti? — "Ad oggi sono sicuramente di più i gol subiti a preoccupare. Noi stiamo concedendo troppe reti. Oggi resta che abbiamo concesso una prestazione solida, anche se non è bastato per uscire dal campo con un risultato positivo".

