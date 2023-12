Udinese-Bologna 3-0 / Parla Perez: “Ringrazio tutti i miei compagni”

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra bianconera intanto si gode la sua prima vittoria tra le mura amiche. Adesso non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni di Nehuen Perez alla fine dell'incontro. Ecco il punto fatto dal difensore che ha fermato Zirkzee.

"Finalmente siamo riusciti a vincere in casa nostra, davanti alla nostra gente. Abbiamo fatto tutti una grande partita. Altrimenti non avremmo vinto contro questo Bologna. Dobbiamo continuare così. Ringrazio tutti i miei compagni per come hanno giocato". Ha poi continuato: "Vanno fatti grandi complimenti al mister Cioffi".