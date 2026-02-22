Bologna-Udinese | Le probabili formazioni: novità dal primo in attacco

Il Bologna e l'Udinese si avvicinano a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di due squadre che sanno fare la differenza e lo hanno dimostrato di settimana in settimana. Allo stesso tempo, il club bianconero sta vivendo una situazione complessa dal punto di vista degli infortunati, non perdiamo un secondo ed ecco le ultime sulla probabile formazione.