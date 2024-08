RIVIVI IL LIVE Bologna 1-1 Udinese | Punto importante, ma c’è da lavorare

1 di 2

Si comincia

Udinese Logo

Dopo tanta attesa, un gran mercato e tanti cambiamenti è finalmente arrivato il momento di fare sul serio. Oggi si scende in campo per la sfida tra l'Udinese e il Bologna. Non perdere nemmeno un secondo dell'incontro.

Il primo tempo

1' - L'arbitro fischia il calcio d'inizio.

2' - Punizione dalla trequarti, sventa il pericolo la difesa rossoblù che si rifugia in calcio d'angolo.

6' - Prima grande occasione del match sui piedi di Orsolini. L'esterno italiano rientra e mette la palla sul primo palo, bravissimo Okoye che come un gatto mette in calcio d'angolo.

10' - Ancora Bologna con una discesa di Ndoye sulla fascia e la palla a rimorchio che per poco non diventa estremamente pericolosa per i bianconeri.

11' - Sempre gli emiliani pericolosi con un colpo di tacco di Castro che esce non di poco.

14' - Inizio d'incontro sottotono per gli uomini di mister Runjaic che soffrono soprattutto le sgasate di Dan Ndoye sulla fascia sinistra ed Orsolini su quella destra.

15' - Altra grande chance per il Bologna con Moro, decisiva la deviazione della difesa con la palla che per pochissimo non si insacca alle spalle di Okoye.

17' - Cross di Ndoye che sembra innocuo fino a quando il pallone sfugge dalle mani di Okoye in quella che doveva essere una presa semplice. Palla per fortuna spazzata dalla difesa in calcio d'angolo.

21' - Si affaccia l'Udinese con Thauvin il suo tiro sul secondo palo, però, viene deviato dalla faccia di Ehizibue.

22' - Prima vera chance per l'Udinese su calcio d'angolo con Payero che colpisce nella mischia, ma la palla finisce docilmente tra le mani di Skorupski.

25' - Cooling break

28' - Ottima sgasata di Nehuen Perez, palla in mezzo però troppo corta per Florian Thauvin.

30' - OCCASIONISSIMA BOLOGNA! Ndoye solo a tu per tu con Maduka Okoye mette il pallone fuori.

31' - Ammonito Maduka Okoye per perdita di tempo sul rinvio.

34' - Brutto scontro tra Orsolini e Okoye con il calciatore rossoblù che ha la peggio ed ha bisogno delle cure sul campo da gioco.

36' - Grande azione personale di Perez che porta al cross Payero, palla totalmente fuori controllo.

40' - Punizione dalla trequarti per il Bologna che sta cercando di premere sull'acceleratore in questo finale di tempo, palla messa fuori dalla difesa bianconera.

44' - Ancora Ndoye che con un destro sibila il palo lontano di Okoye. Adesso Udinese in netta difficoltà.

45' - Annunciati tre minuti di recupero.

45+3' - L'Udinese conclude in avanti la prima frazione di gioco con un calcio d'angolo '

45+4' - Clamorosa ultima occasione del Bologna con l'Udinese che prende contropiede dal tiro dalla bandierina e Orsolini che guida il contropiede. Fortuna dei bianconeri il passaggio per Castro è leggermente fuori misura.

Termina la prima frazione di gioco con un Bologna nettamente migliore rispetto al club bianconero. Il team di Italiano si divora ben tre occasionissime da gol per poter passare in vantaggio. Nel corso della seconda frazione occorrerà indubbiamente fare di più per poter trovare almeno un punto allo stadio Dall'Ara. Non perdiamo altro tempo e passiamo subito alla diretta della seconda frazione di gioco <<<