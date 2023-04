Bologna-Udinese / Il top ed il flop dell’incontro: Thauvin da dimenticare

Si è conclusa da qualche minuto la partita di campionato tra il Bologna di Motta e l'Udinese di Sottil. Ecco il top ed il flop di giornata

Redazione

Da pochi minuti è terminata la ventottesima giornata di campionato con il match tra il Bologna di Thiago Motta e l'Udinese di Andrea Sottil. Una partita che alla viglia covava tante incognite e queste sono state confermate sin dalle formazioni ufficiali. Un'Udinese che si è presentata senza Isaac Success, Nehuen Perez, Walace e Rodrigo Becao, ma che comunque ha dato tutto e messo in difficoltà un buon Bologna. Alla fine ha prevalso il team di Thiago Motta, anche per via delle varie defezioni bianconere. Andiamo a vedere il top ed il flop di questo incontro tutt'altro che positivo per la compagine friulana.

Il top è senza ombra di dubbio l'unico giocatore che ha provato e parzialmente riuscito a mettere in difficoltà questo Bologna: Lazar Samardzic. Dopo oggi è impossibile metterlo ancora in panchina. Ennesima prova di grande coraggio nonostante l'avversario si sia dimostrato superiore sin dai primi minuti. L'Udinese ha provato in tutti i modi a rientrare in gara e se anche parzialmente ci è riuscito lo deve principalmente alle giocate del ragazzo serbo originario di Berlino. Dal top, però, bisogna passare al flop. Non si parla solo di una delusione dopo questo incontro, ma di un calciatore che ad oggi ha dimostrato decisamente troppo poco con la casacca del club gestito dai Pozzo. Ecco di chi stiamo parlando.

Il flop di giornata — Florian Thauvin. Lo possiamo anche chiamare: il fantasma del Dall'Ara. Sin dai primi minuti sparisce e non siamo nemmeno sicuri sia sceso realmente in campo. Ogni tanto fa qualche apparizione se c'è da tirare un calcio da fermo, ma nel complesso davvero pochissima roba. Speriamo Florian possa tornare il giocatore brillante ammirato con la maglia del Marsiglia, ma ad oggi si parla solamente della sua controfigura. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati. Ecco le pagelle di Bologna e Udinese <<<