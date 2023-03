News Udinese – Samardzic parla della nazionale: “Emozione indescrivibile”

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi appuntamenti di campionato. Nel frattempo Samardzic fa il punto sul suo esordio

Il serbo nato in Germania Lazar Samardzicha deciso ed esordito definitivamente con la nazionale serba. Per il calciatore che è cresciuto con il mito di Dusan Tadic, quello dell'altro ieri è un sogno che si realizza sotto tutti i punti di vista. Al termine del match non è mancata anche qualche dichiarazione sulla sua scelta e soprattutto sulla nuova avventura che sicuramente porterà il calciatore a farsi conoscere sempre di più. Il calcio serbo è ricco di talenti e in una fase fiorente, motivo per cui Lazar potrebbe essere il punto fermo di una nazionale che è pronta per sorprendere sia in ambito continentale che intercontinentale.

Al termine dell'incontro ha riservato le prime parole al suo account Instagram. Il calciatore ha commentato la sua prestazione con tre semplici parole: "Un'emozione indescrivibile". Nulla di clamorosamente eccezionale, ma che allo stesso tempo fa capire quanto ci teneva all'esordio con la sua nazionale. Ricordiamo che Lazar è cresciuto ed ha fatto tutta la trafila delle giovanili con il gruppo tedesco, solo una settimana fa ha preso la decisione di passare per sempre alla nazionale originaria: la Serbia. Il suo lavoro non è finito, visto che questa sera il team scenderà di nuovo in campo. Ecco contro chi.

Il prossimo impegno — Per Samardzic non sono terminate le occasioni per potersi mettere in mostra. Il prossimo incontro sarà contro il Montenegro in trasferta. Una partita non semplice contro una nazionale che più di qualche volta è riuscita a mettere i bastoni tra le ruote anche alle big del nostro continente. Chissà se Lazar avrà più spazio o addirittura partirà titolare, non ci resta che aspettare il fischio d'inizio.