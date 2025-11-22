La sfida tra l'Udinese e il Bologna ha regalato non poche sorprese, soprattutto nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco. Il club bianconero ha messo in seria difficoltà la squadra che si trova al primo posto in classifica, prima di sfaldarsi nel corso della ripresa.
Udinese 0-3 Bologna | Il top ed il flop del match: Solet ora basta!
Il Bologna e l'Udinese hanno messo la parola fine sul loro incontro di campionato, ecco tutti il top ed il flop alla fine del match
IL TOP—
Il calciatore che più di tutti ha sorpreso nel corso dei 45 minuti è senza ombra di dubbio Arthur Atta. Una prestazione che fa capire quanto il francese abbia fatto seri passaggi in avanti nella sua crescita, visto che sembra essere quasi impossibile da fermare.
IL FLOP—
Per un top che continua a sorprendere, ce n'è un altro che alterna grandi prove a prestazioni deludenti stiamo parlando di Oumar Solet. Il difensore centrale permette al Bologna di andare avanti con un suo errore. Non dimentichiamo anche una prestazione al di sotto delle aspettative per il tandem Zaniolo-Davis. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Udinese-Bologna <<<
