Udinese 0-3 Bologna | Il top ed il flop del match: Solet ora basta!

Il Bologna e l'Udinese hanno messo la parola fine sul loro incontro di campionato, ecco tutti il top ed il flop alla fine del match

La sfida tra l'Udinese e il Bologna ha regalato non poche sorprese, soprattutto nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco. Il club bianconero ha messo in seria difficoltà la squadra che si trova al primo posto in classifica, prima di sfaldarsi nel corso della ripresa.