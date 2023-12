Udinese-Bologna / Zirkzee andava espulso? Ecco il parere dei quotidiani

Joshua Zirkzee andava espulso ? Il calciatore olandese che nel corso della sfida di ieri contro l'Udinese è stato arginato con semplicità dalla difesa bianconera, non ha reagito nel migliore dei modi. Alla fine dell'incontro Orsato non lo ha espulso, nonostante i comportamenti molto aggressivi. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere il giudizio dei più importanti quotidiani sportivi .

In questo caso la bocciatura di Orsato coincide in tutti e tre i quotidiani, dalla Gazzetta dello Sport fino a Tuttosport passando per il Corrierea. Il motivo? chiaro. Joshua Zirkzee andava espulso, ma non è stato fatto. Una scelta inspiegabile da parte del direttore di gara che lo ha più volte graziato.