Notizie Udinese – Parla Bonato: “Bianconeri subito dopo le prime sei/sette”

L'ex direttore sportivo bianconero, Bonato, ha fatto il punto della situazione in una trasmissione su Telefriuli. Un uomo molto a contatto con il team delle zebrette che non vede l'ora di poter ammirare una società ai massimi livelli del calcio italiano. All'Udinese la parte sinistra della classifica manca da davvero tanto tempo, si parla di quasi una decade. Il progetto iniziato con Sottil, però, sembra essere promettente e chissà che entro fine stagione non si riesca a tornare nella parte sinistra della classifica. Non perdere tutte le affermazioni dell'ex direttore sportivo. Il punto su questo inizio di stagione da parte del team che gioca alla Dacia Arena.