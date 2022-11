Notizie Udinese | Bonato: “La squadra è forte, non presenta punti deboli”

L'ex direttore sportivo dei friulani ha rilasciato una lunga intervista al gazzettino dove ha parlato dell'avvio di stagione

La squadra allenata da Andrea Sottil si gode ancora la vacanza. La ripresa dei lavori è fissata per fine novembre, dove partirà un vero e proprio nuovo ritiro e bisognerà dare tutto per poter riprendere al massimo in modo da mettere in crisi tutte le avversarie che ci saranno sul cammino. L'obiettivo è quello di non arrivare lunghi, ma di essere protagonisti fino all'ultima partita. Protagonisti come lo sono stati fino ad ora.

Proprio di questo ha parlato Nereo Bonato, ex direttore sportivo dell’Udinese. L'ex dirigente ha analizzato l'avvio dei bianconeri così: "La squadra bianconera da mesi sta facendo bene: 24 punti restano un bottino di assoluto rispetto, non posso che esprimermi in termini lusinghieri sul comportamento dei friulani. Nell’Udinese ci sono fisicità e tecnica". Bonato ha anche parlato di una filosofia di gioco più evoluta anche dal punto di vista tattico rispetto al passato, che ha portato a progressi interessanti: questa è una squadra che ci ha abituati al pressing, che attua ancora più alto, quindi è piacevole vederla giocare contro chiunque.

Le parole di Bonato — Bonato ha continuato parlando della sosta, la quale potrebbe stravolgere gli equilibri assestati fin ora: "Questo è un campionato davvero particolare, diverso da tutti quelli passati e ricco d’insidie legate alla lunga sosta. Oggi l'Udinese è ottava e io sono convinto che rimarrà nella parte sinistra della classifica". Infine uno sguardo al sogno dei bianconeri, l’Europa. "Non lo so, la concorrenza è particolarmente agguerrita. Sono convinto che miglioreranno il loro rendimento rispetto alle ultime 5-6 gare. La squadra è forte, non presenta punti deboli." Cambiando rapidamente discorso, non perdere anche tutti gli aggiornamenti di mercato che arrivano. Grandi novità sia in entrata che in uscita, con un Napoli che cerca di soffiare i migliori talenti ai bianconeri. Non solo Samardzic, ma anche altri due giocatori. Giuntoli pronto a fare follie <<<