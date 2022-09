Notizie Udinese – Boniek torna sul match: “I bianconeri hanno meritato”

L'ex giocatore giallorosso ha detto la sua riguardo il match di domenica sera. L'Udinese ha surclassato la Roma e la vittoria per 4-0 è frutto di una grandissima prestazione e di una vittoria totalmente meritata (sotto tutti i punti di vista). Adesso bisogna continuare a fare la differenza per poter mettere in difficoltà anche il Sassuolo domenica alle ore 15. Anche quella sarà una partita tutt'altro che scontata in cui fare la differenza potrebbe rivelarsi non semplice. La squadra di Dionisi è un avversario ostico, basti vedere la partita giocata contro gli attuali campioni d'Italia. Prima, però, non perdere le dichiarazioni di Boniek alle pagine della Gazzetta dello Sport.