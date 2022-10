Cremonese-Udinese | Braida: “Deulofeu è sempre un pericolo per le difese”

Ariedo Braida, attuale ds della Cremonese, ha parlato al Messaggero Veneto in vista della sfida contro l'Udinese in programma domani

Ariedo Braida, attuale ds della Cremonese, ha parlato al Messaggero Veneto in merito alla sfida contro l'Udinese. Il direttore, quando indossava gli scarpini da calciatore, ha vestito la maglia bianconera, inoltre è nativo di Precenicco, in Provincia di Udine. Queste le sue dichiarazioni partendo dalla situazione in casa grigiorossa: “Siamo nel bel mezzo delle difficoltà e sapevamo che ci sarebbero state.

Il direttore ha poi paragonato la situazione dei lombardi a quella della Salernitana dello scorso anno: tutti la davano per spacciata, poi ha dimostrato che i miracoli esistono. "Alvini a rischio? Nel calcio a volte l’allenatore paga anche quando le colpe non sono sue ma la società ha scelto questo allenatore dall’inizio e vuole che resti per combattere insieme a lui. Al momento noi siamo penalizzati dai risultati, non certo dal gioco“.

Le parole di Braida sui friulani — Braida ha successivamente parlato proprio d'Udinese, in una sfida che si preannuncia pirotecnica: "È forte ed io la considero una rivelazione. La squadra di Sottil abbina struttura fisica e valori tecnici". Per il direttore ex Milan, i bianconeri hanno fatto un notevole salto rispetto alla scorsa stagione e possono quindi centrare l'Europa. "Ha una difesa forte e degli attaccanti molto bravi. Deulofeu? L'ho conosciuto al Barcellona, sembrava si fosse smarrito e invece è maturato molto. E' sempre un pericolo per le difese avversarie".