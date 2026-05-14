La squadra allenata da mister Kosta Runjaic si avvicina a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. L'Udinese ha conquistato i cinquanta punti in classifica, ma ha voglia di chiudere nel migliore dei modi il suo campionato, anche se non sarà facile visto il rendimento della Cremonese nelle ultime sfide ed il bisogno disperato di punti salvezza. A fare il punto ci ha provato un dirigente che ha scritto la storia dei rossoneri di Milano e con un passato proprio nel club grigiorosso all'ombra del Torrazzo. Ariedo Braida ha detto la sua sui bianconeri del Friuli Venezia Giulia, non perdiamo un secondo e passiamo alle sue dichiarazioni.

Le dichiarazioni di Braida

Ariedo Braida

Il dirigente ha definito in questo modo la stagione dell'Udinese: "Una bella squadra che sta crescendo sotto tutti i punti di vista. Un team ben organizzato e non credo si senta appagato nonostante abbia conquistato il suo bottino a distanza di ben dieci anni. La Cremonese dal suo canto ha dato segnali di risveglio e di conseguenza non mi sento di darla spacciata. Deve evitare la sconfitta, ma credo che anche il pari servirebbe a poco". Adesso non resta che vedere sul campo da gioco due team pronti a darsi battaglia.