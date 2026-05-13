Una squadra che sta già iniziando a scrivere il suo futuro, dopo la miglior stagione messa a referto nel corso dell'ultimo decennio e che può ancora regalare grandi soddisfazioni nel corso dei prossimi 180 minuti. L'Udinese, però, sa sempre lavorare con uno sguardo al futuro e proprio per questo motivo vuole scrivere le prime pagine (fondamentali) dell'annata che sarà. Il calciatore che più si è messo in mostra nel corso di questa seconda parte di stagione ed ha tutte le qualità per tornare protagonista, arriva dalla Sampdoria. Matteo Palma è pronto ed è maturato a sufficienza per avere un posto da titolare o in lotta per una maglia anche nella massima serie del calcio italiano. Tutti i dettagli su questa operazione.

I dettagli sull'affare Palma

Palma, Kabasele e Karlstrom

Nonostante i tanti minuti messi a referto, non arriverà il riscatto da parte della Sampdoria e di conseguenza Palma inizierà il ritiro con la maglia dell'Udinese sulle spalle. Una scelta importante per il classe 2008, che finalmente sta trovando continuità e vorrà mettersi in mostra anche con una società che ha tutti i numeri per essere protagonista in Serie A. Non possiamo fare altro che attendere delle novità a riguardo e soprattutto vedere un giovane come Palma protagonista con i bianconeri.