Udinese News – Brambilla si affida a Yildiz! Le probabili

La tattica della Vecchia Signora vede Yildiz al centro dell’attacco come fonte di garanzia e sicurezza: le probabili attuali

Il post di Tudor, mentre aspetta Spalletti, vede Brambilla al timone questa sera contro l’Udinese, con l'obiettivo di rilanciare la Juventus dopo tre sconfitte consecutive. Il mister della Next Gen ha in mente di schierare una formazione offensiva, con un trequartista e due attaccanti, vale a dire Yildiz a sostegno di David e Vlahovic. La Gazzetta dello Sport propone queste formazioni in campo all’Allianz Stadium alle 18,30.