Notizie Udinese -Brambilla si prepara per i friulani: il punto

La Juventus tarda a chiudere Spalletti e contro i friulani Brambilla sarà in panchina ad assistere la “Vecchia Signora”

Dopo la rimozione di Igor Tudor , Massimo Brambilla assumerà la direzione della Juventus nella partita di mercoledì contro l’Udinese . I bianconeri hanno scelto di optare per una soluzione interna mentre, chiaramente, cercano il nuovo allenatore per sostituire il croato.

Attualmente tecnico della Next Gen da novembre scorso, Brambilla ha già guidato la seconda squadra della Juve dal 2022 al 2024, con una breve esperienza al Foggia che è durata poco più di due mesi. Nella sua prima stagione sulla panchina bianconera, conduce i suoi fino alla finale di Coppa Italia Serie C, dove subisce una sconfitta nei due incontri contro il Vicenza. L'anno seguente, Brambilla e la Juventus Next Gen raggiungono i playoff, ma vengono eliminati ai quarti di finale dalla Carrarese.