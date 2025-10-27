Dopo la rimozione di Igor Tudor, Massimo Brambilla assumerà la direzione della Juventus nella partita di mercoledì contro l’Udinese. I bianconeri hanno scelto di optare per una soluzione interna mentre, chiaramente, cercano il nuovo allenatore per sostituire il croato.
Notizie Udinese -Brambilla si prepara per i friulani: il punto
Attualmente tecnico della Next Gen da novembre scorso, Brambilla ha già guidato la seconda squadra della Juve dal 2022 al 2024, con una breve esperienza al Foggia che è durata poco più di due mesi. Nella sua prima stagione sulla panchina bianconera, conduce i suoi fino alla finale di Coppa Italia Serie C, dove subisce una sconfitta nei due incontri contro il Vicenza. L'anno seguente, Brambilla e la Juventus Next Gen raggiungono i playoff, ma vengono eliminati ai quarti di finale dalla Carrarese.
La sua carriera da allenatore inizia nel 2010 nelle giovanili della Pergolettese. Dopo il Novara, si unisce all’Atalanta, squadra con cui conquista un campionato Under 17, una supercoppa della stessa categoria, e due campionati primavera assieme alle rispettive supercoppe.
Nato nel 1972, Brambilla cresce calcisticamente nel Monza, dove fa il suo debutto in prima squadra nella stagione 1990-91. Entra in Serie A nel 1995 con la Reggiana. Riguardo alla nazionale italiana, come calciatore non riesce mai a entrare nel team maggiore, ma trionfa con l'U21 nel campionato europeo di categoria del 1996. Nello stesso anno, partecipa anche alle Olimpiadi di Atlanta.
