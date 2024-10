Udinese – Iker Bravo: “Non mi importa quanto gioco, voglio vincere…”

Iker Bravo non vede l'ora di poter tornare protagonista sul campo da gioco. L'attaccante quest'oggi si è "accontentato" di uno spezzone nel finale di gara, ma l'obiettivo è quello di mettere a referto diverse prestazioni in fila con continuità . Adesso non possiamo fare altro che passare alle sue dichiarazioni.

"Runjaic mi ha detto di stare tranquillo e che sa che sono un grande giocatore. Ogni crescita ha il suo percorso da fare. Il mister mi ha fatto vedere dei video per mostrarmi cosa non andava e per vedere subito i miglioramenti. Ci sono tre partite in una settimana ora, una squadra ha bisogno di fare turnover. Per me non cambia giocare titolare o meno contro Venezia e Juve, l'importante è giocare. Poi se sono titolare ancora meglio". Restando sulla sfida, ecco le pagelle di Udinese-Cagliari <<<