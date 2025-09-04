Notizie Udinese – Bravo: “Non sono un tifoso di nessuna…” Le parole

L'attaccante bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni sulle critiche che si ricevono nel mondo del calcio: le parole

Lorenzo Focolari Redattore 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 11:12)

Iker Bravo ha partecipato a una conversazione affascinante con El Chiringuito TV. Durante il ritiro della nazionale spagnola under 21, l'attaccante dell'Udinese ha condiviso le sue opinioni sul calcio: "Non sono un tifoso di nessuna squadra e non seguo le partite perché non mi interessa. Preferisco solamente giocare". Questo punto di vista singolare ha suscitato varie critiche nei commenti al video.

Riguardo alle critiche che i calciatori affrontano, Bravo ha dichiarato: "Queste situazioni accadono da sempre nel calcio, ma credo che i giocatori debbano rispondere in campo: è ciò che fanno Lamine e Vinicius, ad esempio. Questo mi motiva, anche a me piace mettere a tacere le persone".

Nato nel 2005, ha poi discusso di alcuni dei tecnici con cui ha collaborato, soprattutto nelle giovanili del Real Madrid: "Raul è stato un giocatore straordinario, ho un buon rapporto con lui. Ho appreso molto da lui, ma con Arbeloa ho imparato ancora di più: mi ha supportato mentalmente, interagiva con me e spiegava le cose in modo chiaro, sa come gestire i giocatori. Sono certo al 100% che in futuro allenerà una squadra importante".