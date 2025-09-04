mondoudinese udinese news udinese Mercato Udinese – Rui Modesto in uscita definitiva? Il punto attuale

Mercato Udinese – Rui Modesto in uscita definitiva? Il punto attuale

Buchanan e Rui Modesto
L'esterno bianconero potrebbe essere in uscita dopo l'arrivo di Zanoli e ci sono diverse squadre che potrebbero fare un'offerta
Lorenzo Focolari 

Il mercato dell'Udinese è ancora attivo: la squadra è disponibile a permettere trasferimenti di giocatori che potrebbero avere poche possibilità di giocare in Friuli, affinché possano trovare più spazio altrove.

Tra questi c'è sicuramente il terzino destro Rui Modesto, che ha ricevuto offerte dalla Serie B, in particolare da Catanzaro e Venezia, ma anche dall'estero, con Rakow e Legia Varsavia che mostrano interesse, oltre a Karagümrük e Gaziantep FK. Oggi, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, un nuovo club si è unito alla lista dei potenziali acquirenti: si tratta del Genk.

Un eventuale accordo potrebbe concludersi rapidamente, poiché il mercato belga si chiude l'8 settembre. Rui Modesto ha declinato l'offerta del Rakow e ora valuterà altre opportunità. Le ultime di mercato: Runjaic libera tutti? Tre cessioni alle porte <<<

