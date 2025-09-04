Mercato Udinese – Rui Modesto in uscita definitiva? Il punto attuale

L'esterno bianconero potrebbe essere in uscita dopo l'arrivo di Zanoli e ci sono diverse squadre che potrebbero fare un'offerta

Il mercato dell'Udinese è ancora attivo: la squadra è disponibile a permettere trasferimenti di giocatori che potrebbero avere poche possibilità di giocare in Friuli , affinché possano trovare più spazio altrove.

Tra questi c'è sicuramente il terzino destro Rui Modesto, che ha ricevuto offerte dalla Serie B, in particolare da Catanzaro e Venezia, ma anche dall'estero, con Rakow e Legia Varsavia che mostrano interesse, oltre a Karagümrük e Gaziantep FK. Oggi, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, un nuovo club si è unito alla lista dei potenziali acquirenti: si tratta del Genk.