Notizie Udinese – Iker Bravo: “A Udine sto benissimo, contro il Como…”

L'Udinese continuava a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo ha fatto il punto Iker Bravo del suo primo mese in bianconero. Il talento spagnolo arriva ad Udine per diventare sin da subito protagonista ed anche le dichiarazioni a Radio Serie A , lasciano ben poco spazio alle immaginazioni.

"E' stato un primo mese molto positivo per me. Ho avuto la possibilità di fare il mio esordio contro il Como. Sto molto bene qui, il club mi tratta benissimo e anche i tifosi hanno molto affetto nei miei confronti. La città mi piace ed è bella, anche la mia famiglia sta bene qui. Spero di continuare in questo modo. L'occasione contro il Como? E' stato molto bravo anche il difensore, è stata un'azione molto veloce e forse potevo fare qualcosa in più. Sono sicuro che avrò ancora altre occasioni, a partire dalla prossima partita. Sono disponibile a giocare in tutte le posizioni, ma partendo da sinistra mi sento meglio". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime dichiarazioni del direttore Nani su Samardzic <<<