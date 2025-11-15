Sebbene nell’Udinese di Runjaic stia facendo fatica a ritrovare la via della titolarità, Iker Bravo sembra aver trovato il suo habitat naturale all’interno della sua Nazionale Under21 spagnola.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Bravo vola con la Spagna Under 21: il punto
udinese
Udinese – Bravo vola con la Spagna Under 21: il punto
L’attaccante bianconero non sta trovando spazio a Udine ma con la nazionale Under 21 sembra essere a proprio agio
Iker Bravo ancora in gol con la Spagna Under21. L’attaccante bianconero ha segnato la quarta delle sette reti con cui gli iberici hanno sconfitto stasera San Marino nel confronto per le qualificazioni agli Europei di categoria.
Iker Bravo è rimasto in campo per l’intero match. Martedì 18 affronterà in trasferta la Romania. Cambiando rapidamente argomento, ecco le ultime notizie di mercato: Anguissa K.O: sostituto arriva da Udine? Il punto<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA