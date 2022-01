Udinese-Torino | Non solo Bremer / Anche Juric salterà la gara: il motivo

Al ritorno dalla sosta, l'Udinese ospiterà il Torino. Il club granata, oltre allo squalificato Bremer, dovrà fare a meno anche di Ivan Juric

Il 2022 dell'Udinese non è iniziato nel migliore dei modi. Il team friulano, oltre ad aver combattuto con numerosi casi di covid, ha ottenuto tre sconfitte ed un pareggio. Speriamo che al rientro dalla sosta la musica cambi. I ragazzi di mister Cioffi hanno pagato la stanchezza. In queste due settimane di pausa, sarà importante recuperare tutte le energie. I bianconeri, il 6 febbraio, ospiteranno alla Dacia Arena il Torino, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Sassuolo. Oltre a Bremer, anche mister Ivan Juric salterà il match. Ecco il motivo.

Squalifica

Conclusosi il ventitreesimo turno di Serie A, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso noto il referto delle 10 partite disputate nel weekend del 21-22-23 gennaio 2022. Per l'Udinese, Gerard Deulofeu dovrà scontare un turno di squalifica, mentre Tolgay Arslan entra in diffida. Nel Torino, invece ci sono ben due squalificati. Il primo è Bremer a causa della somma di ammonizioni, mentre il secondo è mister Ivan Juric ''per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, affrontato con fare aggressivo il Direttore di gara contestando con veemenza una sua decisione''. Il tecnico croato dovrà anche pagare una multa di 5 mila euro. Nel frattempo, andiamo a rivivere la gara d'andata.

Andata

Lo scorso 22 novembre, allo stadio Olimpico Grande Torino, il club granata ha ospitato l'Udinese. I padroni di casa sono passati subito in vantaggio con un tiro dalla distanza di Josip Brekalo. Il raddoppio è arrivato ad inizio ripresa grazie al gol di Bremer. La rete del 2-0 ha svegliato i friulani. La bella punizione di Forestieri ha riperto la partita. I ragazzi, allora allenati da Luca Gotti, hanno avuto diverse occasioni per pareggiare, ma Milinkovic Savic è stato autore di parate incredibili. Il Torino si è imposto per 2-1. I bianconeri hanno voglia di vendetta. Nel frattempo, è in arrivo un altro colpo di mercato. Ecco di chi si tratta <<<